缺乏证据证明便携式空气过滤器能降低呼吸道感染发病率

（早报讯）市面上有不少便携式空气净化器产品声称能滤除空气中的病菌，但英国布里斯托尔大学发布的一项新研究显示，目前还缺乏足够证据证明在室内环境中使用这些产品可以有效降低呼吸道感染发病率。

新华社报道，流感等呼吸道感染在各个年龄段都很常见，细菌和病毒是造成呼吸道感染的主要病原体，可能在感染者说话、打喷嚏和咳嗽时在空气中传播。在室内空间阻止包括新冠病毒在内的病毒和细菌传播，对预防呼吸道感染非常重要。而便携式空气净化器是否真的能在这方面发挥作用？

布里斯托尔大学的团队对2000年1月至2020年9月期间发布的一系列相关研究进行了系统性梳理和分析，这些研究涉及便携式空气净化器在室内环境中使用是否能减少呼吸道感染发病率，以及它们能否滤除空气中的病毒和细菌等。相关结果已刊登在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上。

论文第一作者、布里斯托尔大学流行病学家哈蒙德说，从团队的分析来看，目前还缺乏足够的证据来证明便携式空气净化器能降低呼吸道感染发病率。

研究团队发现，这些研究中有两项报告说，市面上销售的这些便携式净化器能减少室内空气中的细菌数量，但这两项研究并没有检测净化器滤芯中是否存在病毒，也没有检测室内空气中病毒颗粒数量是否减少。

研究人员表示，现在急需通过随机对照临床试验，来验证在室内环境中使用这类净化器的相关功效。