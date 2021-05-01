联合国安理会发表声明 呼吁缅军方立即停止暴力

（早报讯）联合国安全理事会发表声明，呼吁缅甸军方立即按照亚细安峰会制定的计划，停止境内的暴力行为，并“尽快”批准联合国秘书长缅甸事务特使伯格纳到缅甸进行访问。

法新社报道，安理会周五（4月30日）召开闭门会议后一致通过这份声明，应中国和俄罗斯的要求，安理会把“再次强烈谴责针对和平示威者的暴力行为”以及“再次呼吁缅甸军方保持最大克制”这两项条款从声明中删除。

要求匿名的一名外交官解释说：“我们必须避免安理会出现太大分歧，否则就会变得毫无意义了。”

4月24日在印度尼西亚首都雅加达举行的亚细安特别峰会，就缅甸危机达成了五点共识，除了要求缅甸军方停止暴力，还要求缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援以及允许特使访问缅甸。

越南周五召集会议，向安理会介绍雅加达亚细安峰会所达成的共识。

伯格纳向安理会报告了她在上周末的亚细安峰会场边与缅甸国防军总司令敏昂莱进行的冗长会谈。外交官透露，目前身在曼谷的伯格纳提出访问缅甸的要求再次遭否决。

自缅甸军方发动政变以来，安理会已就缅甸危机发表了四份声明，在中国的压力下，这四份声明都淡化了安理会的立场。

据缅甸政治犯援助协会（AAPP），过去三个月，将近760名平民被缅甸军警杀害。