柏林劳动节大规模示威 警方逮捕约240人

（早报讯）德国首都柏林爆发的示威游行中，至少5000名示威者走上街头，与警察发生冲突。柏林警方表示，示威者袭击警方的行为“不可容忍”，并在示威活动中逮捕了大约240人。

法新社报道，作为传统五一劳动节工人权利示威活动的一部分，来自各个政治领域的3万人参加了星期六在德国首都举行的游行示威。

警方表示，大部分的示威活动都和平进行，但有部分示威者用石头和酒瓶砸向警察，并放火焚烧垃圾箱，造成至少三名警察受伤。

柏林警察局长斯洛维克说：“示威期间的暴力行为绝对是不可接受的。”她补充说：“情况确实恶化了，但很快得到控制。” 据报道，抗议活动结束时，大约有20名警察受伤。

除柏林之外，汉堡、莱比锡等多个城市也发生了袭击事件。

在英国首都伦敦，成上万人聚集在伦敦市中心的特拉法加广场进行国际劳动节左翼民众集会。有示威民众抗议警察法扩大警察权力，限制英国民众的言论自由和集会权利。

在法国的游行活动中，成千上万名法国人上街要求社会和经济正义，并对政府改革失业救济金计划表达不满。在法国巴黎及里昂、南特、里尔和图卢兹等城市共有约300个游行集会。据悉，法国警方已逮捕了46名在游行中焚烧垃圾桶或砸碎银行玻璃的示威人士。

据此前报道，劳动节对很多国家都是重要的节日，多个国家都有举行集会的“传统”。去年由于疫情蔓延，多国采取限制措施取消了群众集会，今年的“劳动节游行”也是部分国家自冠病疫情暴发以来首次举行的劳动节示威活动。