伊核谈判将于5月7日继续进行

（早报讯）伊朗外交部发布消息称，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判将于5月7日继续进行。

中通社报道，伊朗副外长阿拉格希周六（5月1日）接受媒体采访时说，伊朗核问题全面协议相关方当天在奥地利首都维也纳举行新一轮会谈，各方围绕美伊恢复履约问题进一步明确了有关共识和分歧。

伊朗外交部之后发布消息称，“5月1日会议结束后，代表团将返回各自国家，谈判将于7日继续进行”。

阿拉格希表示，在部分已经达成共识的问题上，条文起草工作正在进行，但这项工作进展缓慢。他说，根据目前达成的共识，美国针对伊朗能源、金融、银行和保险等行业的制裁必须取消，将被解除制裁的个人和机构名单仍在商议中。

阿拉格希表示，伊核谈判还需要进一步讨论技术要点和细节。他说，尽管无法预测美伊双方何时会重新完整履行伊核协议，但“达成任何协议都需要符合伊朗的立场”。

为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方4月初开始在维也纳举行会议。伊核协议相关方4月27日就美国解除对伊制裁，及伊朗恢复履约等问题举行第三轮会谈。俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫此前说，各方代表希望5月底达成协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启幷新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。