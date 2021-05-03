美国否认与伊朗达成交换囚犯交易

（早报讯）美国否认伊朗国家电视台的一则报道，称德黑兰与美英两国达成交换囚犯协议，并同意解冻其存放在其他国家的70亿美元（约93亿新元）资金。

伊朗国家电视台星期天（2日）引述一消息人士说，拜登政府已同意向伊朗支付70亿美元，并用四名违反美国制裁措施而被拘留的伊朗人交换四名美国间谍。

报道还指英国政府向伊朗偿还4亿英镑债务后，持有英国-伊朗双重国籍的纳扎宁·扎格加里-拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）就会获释。

另据美国之音，美国国务院发言人普赖斯说，有关报道不属实，“正如我们所说，我们总是提出在伊朗被拘留或失踪的美国人的案件。在我们能够使他们与家人团聚之前，我们不会停止。”

白宫办公厅主任克莱恩也否认伊朗的报道。他接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“目前没有协议释放这四名美国人。我们正在努力让他们获释。”

英国外交部受询时低调表示，英国将继续探讨各种解决方案，“由于法律讨论仍在进行，我们将不作进一步评论。”

伊朗驻联合国大使拉万希也表示，有关报道未获确认，并补充说，伊朗一直呼吁美国与其交换囚犯。

扎格哈里·拉特克利夫的律师说，她因2009年参加在伊朗驻伦敦大使馆前的抗议活动，上周被判处额外监禁1年。新的判决是在她因密谋推翻伊朗政府而被判在伊朗服刑五年之后作出的，她否认了这一指控。

伊朗表示，自2018年美国对其实施制裁以来，它存放在韩国、伊拉克和中国等国家的200亿美元石油收入被冻结。

在伊朗官媒发表有关交换人质的报道之际，伊朗核问题全面协议相关方周二将在奥地利首都维也纳举行第三轮会谈。