印度政府考虑采取更多措施缓解医用氧气短缺问题

（早报讯）印度总理莫迪星期天（2日）召开高级别会议，讨论采取更多增加氧气生产和供应的措施，以缓解该国目前面临的医用氧气短缺问题。

新华社报道，印度总理办公室发表声明说，新措施包括在制氧厂附近建立临时冠病病人护理中心，计划设置1万张带有供氧设施的床位；在全国建立约1500家制氧厂；把现有制氮厂改造成制氧厂。

声明说，在制氧厂附近建立临时冠病病人护理中心的试点工作已经开始；政府探讨了将现有制氮厂改造成制氧厂的可行性，并确定了拟进行改造的38家制氮厂。

由于冠病疫情不断恶化，印度多地急症病床、医用氧气、呼吸机等医疗资源告急，纷纷宣布收紧疫情防控措施。印度首都新德里5月1日宣布，将正在实施的“封城”措施延长至10日；哈里亚纳邦2日宣布，从3日起实施为期一周的封锁；奥迪沙邦宣布，从5日起实施为期14天的封锁。

为了应对医用氧气短缺危机，印度政府此前已采取一系列措施，包括建立新的制氧厂、开通运送氧气的专列、动用军用飞机运送氧气设备、进口医用氧气等。

印度卫生部5月2日公布的数据显示，该国较前一天新增确诊病例39万2488起，累计确诊病例1955万7457起；新增死亡病例3689起，累计死亡病例21万5542起。印度单日新增确诊病例连续9天超过30万起后，5月1日首次超过40万起，为该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。