韩下届大选两大热门人选民望差距缩至个位数

（早报讯）民调机构Realmeter周一（3日）发布的民调结果显示，前检察总长尹锡悦仍是最热门的下届韩国总统人选，但他与京畿道知事李在明的民望差距缩小到个位数。

韩联社报道，Realmeter受网媒OhmyNews委托，于4月26日至30日对全国2578名成年人进行下届大选支持率调查，尹锡悦以32%遥遥领先，李在明以23.8%紧随其后。

与上月比较，尹锡悦的支持率下降2.4个百分点，而李在明提高了2.4个百分点，最热门的朝野两大潜在候选人之间的差距由13个百分点拉近到8.2个百分点。

尹锡悦的支持率主要在首尔（4.2个百分点）、60多岁人群（6.1个百分点）、支持保守阵营人群（4.1个百分点）、支持进步阵营人群（3.3个百分点）中下滑。

而李在明的支持率主要在忠清地区（8.1个百分点）、首尔（6.7个百分点）、30多岁人群（7.6个百分点）、50多岁人群（4.4个百分点）、支持进步和中间阵营人群（各2.8个百分点）中上升。

民主党前党首李洛渊的支持率为9%，较上月下滑2.9个百分点，连续下滑两个月。随后依次是无党籍议员洪准杓（5%）、首尔市长吴世勋（4.5%）、国民之党党首安哲秀（4.1%）、前法务部长官秋美爱（2.2%）、前国会议员刘承旼（2.1）。

此次民调信心水平为95%，误差值为正负1.9个百分点。