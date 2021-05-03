调查：半数人收入因疫情减少

（早报讯）研究显示，全世界每两个人就有一人因冠病大流行而收入下降，其中低收入国家的人受失业或削减工时的打击最大。

路透社报道，以美国为基地的民调公司盖洛普（Gallup）对117个国家与地区的30万人进行调查，结果发现，在有工作的参与调查者中，半数人的收入因为疫情而减少，这换算为全球16亿名成年人。

研究人员发表声明说：“以全球占比来看，泰国民众受影响的占比最高（76%），而瑞士民众的占比最低（10%）。

在玻利维亚、缅甸、肯尼亚、乌干达、印度尼西亚、洪都拉斯和厄瓜多尔，超过70％的被调查者说，他们的净收入比冠病大流行暴发前来得少；美国的这一数字降至34%。

调查也发现，全球工人都受到冠病危机的冲击，但对女性的冲击最大，因为从事零售业、旅游业和食品服务业等低薪且不稳定的工作者以女性占大多数。

上周四由国际非营利组织乐施会（Oxfam）进行的另一项研究表明，冠病大流行导致全球女性蒙受了8000亿美元（约1.06万亿新元）的收入损失。

盖洛普的调查还发现，超过一半的受访者说，他们在疫情期间暂时停止了工作或业务，这相当于全球约17亿名成年人。

在印度、津巴布韦、菲律宾、肯尼亚、孟加拉、萨尔瓦多等57个国家中，超过65％的受访者表示，他们已经没有工作好一段时间。

较少受访者表示暂停工作的国家主要都是发达及高收入的国家。

在奥地利、瑞士和德国，只有不到十分之一的参与调查者表示暂时停止工作；美国的这一数字为39％。