(早报讯)美国微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)和妻子梅琳达·盖茨(Melinda Gates)宣布离婚。

这意味着他们长达27年的婚姻关系结束。声明称“我们不再相信我们能在一起成长(we no longer believe we can grow together as a couple)”,但他们将继续在基金会一起工作。

比尔·盖茨是世界上第四富有的人。

梅琳达曾在微软任职,并于1994年与比尔结婚。她在共同管理基金会的工作中一直是全球健康与女性平等的倡导者。