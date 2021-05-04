宣称自家产品能杀冠病毒 韩乳业会长引咎辞职

（早报讯）韩国乳制品企业南阳乳业会长洪源植对Bulgaris发酵乳制品有抗击冠状病毒效果的虚假宣传表示负责，并决定引咎辞职，

韩联社报道，这是洪源植自Bulgaris事件发酵以来，时隔21天正式道歉并宣布辞职。

洪源植在周二（4日）的记者会上说，疫情下全民经历着困难，而公司引发的争议让全民失望和愤怒，他就此向全社会、一线员工、经销商、农户真诚道歉。

洪源植还表示，他不会将经营权传给儿子。并呼吁国民继续给予其公司员工信任和支持。

分析认为，洪源植表明不把经营权传给儿子，可能与其长子洪振成（音）对此次事件负有责任并涉嫌挪用公款有关。洪振成因涉嫌挪用公司资金借用高级进口车，4月被免除职务。

另外，南阳乳业代表李光范（音）前一天也向公司高层和全体职员发送电子邮件表明辞意。

南阳乳业4月13日在韩国医科学研究院主办的一场冠病疫情主题研讨会上表示，Bulgaris能杀灭77.8%的冠状病毒。但疾病管理厅表示，要确认某食品是否具有预防、治疗冠状病毒的效果，必须针对人体进行临床研究。鉴于该结论未经临床试验验证，难以预测相关产品是否具有此效果。

之后，南阳乳业的虚假广告遭到批评，继2013年欺压经销商争议发酵后再次引发消费者抵制运动。食品医药品安全处控告南阳乳业涉嫌违反《食品标识广告法》，警方4月30日对南阳乳业总部和研究所等六处地点进行搜查取证。南阳乳业世宗工厂已被当地政府责令停工两个月，该工厂产量占公司总产量的四成。