马国明起接种阿斯利康疫苗 卫长：若出现5严重症状须立即求医

（早报讯）马来西亚周三（5月5日）起执行阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接种，卫生部长阿汉峇峇提醒民众，若在接种阿斯利康疫苗后的4天至4个星期内出现严重症状，必须立即求医。

星洲网报道，阿汉峇峇发文告促请民众在接种阿斯利康疫苗后，须时刻监督自身的健康状况。他说，接种阿斯利康两剂疫苗的间隔时间定为12周。

他说，尽管在接种阿斯利康疫苗后引发血栓是罕见的情况，但该部考量到该疫苗在预防感染冠病的益处大于接种疫苗的风险，而卫生部也会密切监督该疫苗接种的情况。

他说，相关5种严重症状包括：一、在服用止痛药后无法缓解头痛甚至使情况更恶化；二、躺下或弯腰时会使头痛加剧；三、异常头痛并伴随视力模糊、恶心和呕吐、说话模糊、虚弱，嗜睡或抽搐；四、皮肤出现小斑点、瘀伤或出血；五、呼吸困难、胸痛、腿部肿胀或持续性腹痛等的症状。

他指出，如果在接种该疫苗后真的发生上述情况，该部将会立即安排患者接受治疗。

他说，医药人员在治疗出现上述病例时，必须鉴定他们在出现症状的30天前是否曾接种疫苗。医生也必须做进一步检查，以鉴定患者所出现的症状是否是由血栓所引起。同时，也必须尽快安排相关的检查，包括验血和放射诊断。“如果检验结果显示确实引发血栓事件，则会立即进行治疗。”

他说，当局也会立即联系血液学专家以寻求建议。