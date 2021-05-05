面簿审议封禁决策前夕 特朗普网站设短信空间

（早报讯）美国前总统特朗普周二（4日）在他的网站开设了一个空间供他发布短信，并允许其他人把他的信息在推特和面簿分享。

路透社报道，美国国会1月6日遭特朗普的支持者暴力冲击后，特朗普目前仍被推特和面簿“封杀”。面簿公司的监督委员会将在周三审议是否解除永久封禁特朗普账号的决定。

特朗普的高级顾问米勒在推特上说，该短信空间并不是特朗普计划要推出的社交媒体平台，并表示很快会公布更多消息。

福克斯新闻率先报道特朗普设立短信空间，并指民众可以分享和点赞特朗普在该空间发布的帖文。

特朗普在该空间发布的贴文重复宣称，他是因为选举欺诈而输掉2020年的总统大选，并炮轰批评他的共和党参议员罗姆尼和切尼。