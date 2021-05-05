觉莫吞吁美抓缅军要害 制裁油气公司和银行

（早报讯）缅甸驻联合国大使觉莫吞说，美国政府要制裁缅甸军方，应该把目标锁定国营企业包括缅甸油气公司和银行等。

路透社报道，觉莫吞周二（4日）到华盛顿与美国众议院外交事务委员会会面，他告诉该委员会，除了缅甸油气公司（MOGE），美国还应该制裁妙瓦底银行（Myawaddy Bank）、英瓦银行（Innwa Bank）和缅甸外贸银行（MFTB）。

觉莫吞说：“我要强调的是，在此次危机中，缅甸不仅在追求民主进程中遭受了巨大挫折，缅甸政变还对本区域的和平和安全构成威胁。”

缅甸油气公司与多家国际公司合作开发岸外油田，与其合作的外国企业包括美国雪佛龙能源公司（Chevron）和法国道达尔油气公司（Total），而缅甸政府通过缅甸外贸银行进行外汇买卖。

缅甸军方2月1日发动政变推翻民选政府后，派驻联合国的觉莫吞与军方公开对抗，他在联合国发言，呼吁国际社会对与缅甸军方及其家人有关的企业实施针对性的制裁，并敦促各国暂停在缅甸的投资，直到缅甸民选政府重回执政为止。

缅甸国营电视台2月27日说，觉莫吞已被军方开除。但觉莫吞分别向联合国大会主席博兹克尔和美国国务卿布林肯递交了一封信，表明自己依然是缅甸的驻联合国代表。