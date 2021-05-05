耶伦加息言论加剧金融市场波动

（早报讯）美国财政部长耶伦周二（4日）表示，美国可能需要加息以抑制大规模经济刺激举措可能导致的经济过热。但她当天晚些时候澄清，该言论并非建议美国联邦储备局调整货币政策。

新华社报道，耶伦当天在《大西洋月刊》举办的一场经济研讨会上表示，美国国会为应对疫情冲击而出台的一系列支出举措与美国经济总量相比规模较小，但“可能导致利率出现一些非常温和的上调”。她同时表示，支出举措对保持美国经济竞争力和生产力来说是必要的，有助于美国经济快速复苏。

制定美国利率政策是美联储的职责，而美联储决策独立于联邦政府。耶伦2014年至2018年曾担任美联储主席，但作为财长无权干预美联储决策，上述表态因而招致一些批评。

对此，耶伦当晚出席另一场活动时澄清，她尊重美联储的独立性，先前言论并非对美联储货币政策的预测或建议。

耶伦有关加息的表态加剧市场对通胀的担忧，令美国金融市场承压。当天，纽约股市三大股指低开，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数一度下跌超过1%，纳斯达克综合指数盘中最大跌幅接近3%。因市场避险需求回升，美元汇率4日全面走强，美元指数当天上涨0.39%，收于91.30。

美联储4月28日结束最新一次货币政策会议后宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。美联储主席鲍威尔暗示短期内不会调整货币政策。美国全国广播公司财经频道公布的最新调查也显示，经济学家预计美联储将在今年内保持联邦利率目标区间不变。

自去年3月冠病疫情在美国暴发以来，美国国会已累计出台总额逾5万亿美元（约6.7万亿新元）的经济刺激举措，虽一定程度帮助经济复苏，但也加深通胀和经济过热的预期。美国劳工部数据显示，3月份美国物价环比增长0.6%，同比增长2.6%，是2018年8月以来最大同比增幅。