吉隆坡与新山等八县也实施MCO 3.0

（早报讯）马来西亚政府昨天宣布首都吉隆坡周围的雪兰莪六县实施新一轮行动管制令（MCO 3.0）而引起议论后，当局今天改变政策，宣布吉隆坡及柔佛新山等地，周五起也同样落实行管令。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里今天发布声明表示，除了吉隆坡，柔佛的新山、古来及哥打丁宜三县，登嘉楼的勿述县，以及霹雳的太平、拉律、马登和司南马等四县，都从5月7日开始实施为期两周的行管令直到5月20日。

他表示，国家安全理事会发现，吉隆坡4月1日至4月27日共出现17个新感染群，新病例也与日俱增，因此决定在吉隆坡再一次落实行管令。

他说，上述地区大部分经济活动都能照旧进行。他表示，餐馆、餐车、小贩中心和摊档可以从上午6时营业至午夜零时，但是只能外带食物而禁止堂食。他表示，除了紧急情况或工作事务，这些地区也禁止跨州。

据依斯迈沙比里，销售日常用品的杂货店和便利店、药剂行等，仍可从上午6时至晚上10时营业。巴刹可从上午6时营业至下午2时，斋戒月市集也可以营运，需遵守严格的SOP，由有关当局决定是否需要关闭还是继续开放。

依斯迈沙比里昨天宣布，雪兰莪州九个县中的乌鲁冷岳、八打灵、鹅唛、巴生、瓜拉冷岳及雪邦等六个县，今天起至5月17日落实第三轮行管令，为期12天。当地民众随即质疑为何独漏疫情同样严重的吉隆坡。