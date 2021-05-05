柬埔寨疫情未好转 多地区依然处于封锁

（早报讯）柬埔寨冠病疫情持续蔓延，西南部西哈努克省政府宣布延长西哈努克市“封城”措施一周。

中新社报道，柬埔寨卫生部周三（5月5日）通报，该国新增672起冠病确诊病例。

在严峻疫情形势下，多个省政府决定进一步收紧管控措施，以阻止疫情进一步蔓延。其中，西哈努克省政府宣布，延长西哈努克市“封城”措施一周，以更有效控制疫情。

另外，实居省政府也宣布，从5日起在位于比瑟县的两个村子实行“封城”措施，为期两周。

西哈努克省省长郭宗朗表示，西哈努克市于4月23日进入“封城”状态，原本应于5月4日“解封”，但鉴于该市新增病例持续快速增长，省政府决定再延长“封城”令。

与此同时，此轮疫情“重灾区”首都金边“红区”全员接种疫苗工作正在有序进行。柬埔寨首相洪森当天发表讲话指出，金边“红区”是高风险区，为了遏制疫情蔓延，“红区”已被封锁，居民的正常生活被打乱，因此他们必须优先获得疫苗。

洪森要求卫生部、国防部等相关部门，继续在“红区”开展接种工作，为52万人接种疫苗。

洪森表示，一旦“红区”完成全员接种工作，全国接种人数将突破200万人，占接种人数超1000万目标的20%。洪森说，在“红区”全员接种工作完成后，金边市和干拉省将启动全民接种运动，民众都能获得疫苗。