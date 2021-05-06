美国宣布支持豁免冠病疫苗专利

（早报讯）美国总统拜登的政府周三（5月5日）宣布支持全球豁免冠病疫苗的专利保护，并将与世界贸易组织谈判条款。

美国贸易代表戴琪在发表的一份声明中说，虽然知识产权对企业重要，华盛顿“支持放弃对冠病疫苗的保护”。

她说：“这是一场全球健康危机，冠病大流行的特殊情况需要采取非常措施。”

法新社报道，由于富裕国家已经获取了大部分疫苗，拜登一直受到世界领导人的强烈压力，同意放弃对疫苗制造商的保护，以便增加产量并将疫苗带到更多国家。

戴琪说，美国将与世贸组织谈判，但警告，谈判在“考虑到该机构基于共识的性质以及所涉及问题的复杂性，需要时间进行。”

世界卫生组织总干事谭德塞当天对美国支持豁免冠病疫苗专护表示赞扬，并将此称为“历史性的决定”。他发推文说，此举是迈向疫苗平等的一步，“在关键时刻优先考虑各地所有人的福祉”。

国际制药企业和协会联盟（IFPMA）当天则说，拜登此举是对一个复杂问题的“错误答案”，并呼吁达成更多技术转让协议。

IFPMA在一份声明中说：“放弃冠病疫苗的专利不会增加产量，也不会提供对抗这场全球健康危机所需的实际解决方案。相反地，它很可能导致中断。”它说，真正的挑战是贸易障碍、供应链的瓶颈、原材料的稀缺性以及“富国开始与穷国分享疫苗的意愿”。