美国2020年新生儿为41年来最少

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）周三（5月5日）发布的报告显示，2020年全美有360万人出生，同比下降4%，这是美国出生人数连续第六年下降，也是自1979年以来的最低水平。

报告称，根据对全美出生证数据的初步统计，2020年美国的出生人数为360万，低于2019年的374万人，同比下降4%。

报告显示，2020年美国的一般生育率（GFR）同比下降4%，每一千个育龄期内（15至44岁）的女性生育数量为55.8个子女。一般生育率是指每千名育龄女性在一年中生育的新生儿数。育龄期一般以15至44岁或49岁为准。报告表示，自2014年以来，美国一般生育率以年均2%的速度连续下降。

报告显示，2020年美国的总和生育率（TFR）同比下降4%，每一千个女性的生育数量为1637.5个子女。总和生育率是指一个国家或地区的育龄女性平均生育的子女数量。

报告称，美国处于生育更替水平以下，这意味着每天死亡的人数比出生的人数多。根据CDC的统计数据，自2007年以来美国持续处于生育更替水平以下。

中新社引述美国消费者新闻与商业频道称，CDC的这份报告没有将美国出生率的整体下降直接归因于冠病疫情。路透社称，女性晚婚晚育、经济放缓等因素导致美国的生育率持续下降。

美国哥伦比亚广播电台报道，马里兰大学社会学家科恩说，根据历史数据，预计2021年美国的出生率也将大幅下降。美国布鲁金斯学会2020年12月预测，2021年美国的新生儿数量将减少约30万，美国将出现大规模且持久的生育萧条。