日本政府拟延长冠病紧急事态宣言

（早报讯）日本政府官员周三（5月5日）透露，日本政府已就延长冠病疫情紧急事态宣言展开讨论。

共同社报道，日本冠病紧急事态宣言将在本月11日到期，当局目前对东京、京都、大阪、兵库四个都府县发布，今后将根据各知事的意向，就是否延长及停业要求等措施内容做出最终判断。目前已出现延长两周至一个月的方案。关于对七县采取的“防止蔓延等重点措施”，另有六个道县要求追加适用，均将在7日决定如何应对。

首相菅义伟5日在公邸听取了最新疫情报告，并与经济再生担当部长西村康稔、厚生劳动部长田村宪久等相关阁僚商讨了应对措施。之后他在接受媒体采访时明确表示：“在听取专家意见的基础上，本周之内会做出判断。”关于作为配合长假的短期集中措施的此次紧急事态宣言，他强调：“人流方面确实有所减少，效果应该已经开始显现。”

6日下午菅义伟还将与相关阁僚进行协商，若能敲定大方向拟向媒体表明见解，正在就此展开协调。官邸消息人士称“至少病床紧张的大阪延长（宣言）不可避免”。

据政府相关人士透露，在5日的协商中出现了延长两周及一个月左右的意见，但未能得出结论。关于是否调整对百货店等大型商业设施的停业要求，以及与大阪相比医疗提供体制严重程度不同的东京是否维持宣言，也将谨慎讨论。

日本第三次发布的此次宣言从上月25日持续至本月11日，在此期间采取较强的措施，包括要求提供酒类的餐饮店停业及大型活动原则上空场举行等。