七国集团外长会在伦敦闭幕

（早报讯）七国集团外长会周三（5月5日）在英国首都伦敦闭幕，七国外长同欧盟方面代表会后发表联合声明。

声明指出，七国集团（G7）和欧盟承诺与国际社会合作，进一步促进性别平等，致力于与发展中国家合作，支持和各个伙伴协同合作，以世界卫生组织作为领导和协调机构加强卫生系统建设。七国外长也同意扩大和加强用于打击对民主的威胁，如虚假信息的快速反应机制。

七国外长在两年来首次的面对面会晤抨击了中国和俄罗斯。会议后发布的一份政策文件说：“外国恶意行为者坚持企图破坏民主，一些国家试图促进自己的专制治理体系和地缘政治目标。”

“G7致力于共同努力，展示全球领导力，并采取行动揭露和阻止这些行为者，并捍卫民主。”

俄罗斯否认它在境外干预，并说西方被反俄反应过激所笼罩。中国说，西方是一个恶霸，其领导人有一个后帝国的心态，使他们觉得他们可以像全球警察一样行事。

七国集团承诺加强“快速反应机制”与包括北约在内的其他国际伙伴的联系。

一份单独的公报说：“我们致力于通过与包括北约在内的其他组织和论坛的宝贵工作合作，来增强我们的集体能力。”

七国集团其他新目标包括一份年度报告，以提高对该机制及其工作的认识，改进分析工具和信息交流，并寻求对什么构成“信息空间非法活动”的共同定义。

本次外长会被视为将于6月在英国举行的七国集团峰会的预热。七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成，俄罗斯1997年加入后成为八国集团。2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。