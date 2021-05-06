马国公卫专家：MCO 2.0失败

（早报讯）马来西亚政府决定在首都吉隆坡等地区实施第三轮行动管制令（MCO 3.0）后，公共卫生专家认为，这显示今年1月开始实施的第二轮行管令（MCO 3.0）已经失败，因为马国冠病基本传染数不断上升，每日新增病例也超过3000起。

公卫专家哈纳菲亚今天发布声明说：“我不得不承认第二轮行管令是失败的，其证据就是冠病基本传染数上升和病例增加。“我们无法降低病例，我们只有一次让（每日新增）病例低于1000起。病例过后持续增至2000起，最近已超过3000起。”

他认为，第二轮行管令失败的主要原因，是当局制定的标准作业程序连医护人员都感到混淆，更别说一般民众了，这造成民众无法有效遵守这项防疫条例。“我认为。不仅马国民众感到困惑，医生也困惑，我自己也感到困惑。”

他建议政府为行管令制定更明确的名称，例如“封锁行管令”表示所有活动都暂停、“经济行管令”表示允许经济运作，但社交活动停止。“经济和社交行管令”则允许经济与社交活动。“最好能制作一本概括所有标准作业程序的指南。一旦宣布‘封锁行管令’或‘经济行管令’，大家就能明白是什么，也知道什么能做，什么不能做。”

马国去年3月18日开始实施俗称“封城锁国”的首轮行管令（MCO 1.0），并在几个月内取得不错成效，因为去年7月份有几天的每日新增病例挂零。不过，去年9月沙巴州选举之后，马国出现持续至今的第三波冠病疫情。当局今年1月宣布全国除了砂拉越，一律实施第二轮行管令。