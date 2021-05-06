特朗普：面簿禁令是国家耻辱

（早报讯）面簿监督委员会支持公司禁令，维持对美国前总统特朗普的面簿帐号的封锁。特朗普作出回应时说，此举侵犯他的言论自由，网路巨头制定社群网路禁令，是国家“耻辱”。

法新社报道，特朗普周三（5日）表示：“面簿（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）的所作所为，完全就是我国的耻辱、让我国难堪。”

特朗普说：“美国总统已被剥夺言论自由，因为偏激的左派疯子畏于真相，但真相不管怎样还是会浮出台面，而且比以往更加强大。”“我国人民不会赞同的！这些贪腐的社群媒体公司必须付出政治代价，永远不再能摧毁或破坏我们的选举程序。”

据报道，特朗普1月20日卸任离开白宫之后，大部分时间都待在他在佛罗里达州的豪宅海湖庄园（Mar-a-Lago）。

5月5日，面簿的独立监督委员会投票决定，特朗普的相关账号将继续维持“无限期”被封禁状态，并要求该社交平台在六个月内重新发布审查结果以及决定惩罚措施。

独立监督委员会表示“维持了面簿在2021年1月7日的决定，即限制时任总统特朗普访问其面簿和Instagram页面发布内容。”但同时表示，“面簿不宜无限期执行这种封禁。面簿的普通惩罚包括移除违反规定的内容、执行一段时间封号或彻底进行封禁。”

在一份声明中，面簿回应委员会称，将考虑董事会决定，但特朗普账户仍将继续暂停。