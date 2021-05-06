专家希望马国检讨让大专生返乡过开斋节的决定

（早报讯）马来西亚政府准许全国各地超过10万名大专生，明天开始分批跨州回家准备度过开斋节假期。这引起卫生专家的担心并希望当局收回成命。专家形容这个决定是“灾难性”的，因为这可能导致马国出现类似印度目前的情况。

高等教育部4月29日宣布，砂拉越以外的全国各地大专生获准自5月7日至12日期间，分批回乡庆祝5月13日及14日的开斋节，然后在5月15日至21日分批返校。这次返乡计划涉及全国130万名大专生中的10万3994名寄宿生。

据网络媒体“The Vibes”报道，公共卫生专家鲁斯林诺丁教授警告，如果当局不改变允许大专生回乡过节的决定，马国接下来的冠病病例可能翻倍。

鲁斯林诺丁也是泰莱大学医学院院长。他说：“如果我们允许（学生回去），势必出现更多的（新增）病例和死亡（病例），并将很难降低确诊病患。”

前卫生部副部长李文材医生说，政府允许大量学生在开斋节前回家并不明智，尤其目前几乎所有马国民众都禁止跨州。他指出，大多数大专生居住在疫情最严重的巴生河流域，当局的做法可能将病毒传到全国各地。“政府必须立即停止这种做法，他们必须重新考虑。”

李文材指出，他理解与家人一起庆祝开斋节是许多民众的心愿，但以目前的冠病疫情看来，风险实在太高了。“以学生的年龄而言，他们可能是低风险的人。但他们若（将冠病）传染给他们的父母或祖父母，这可能是致命的。”

不过，卫生部长阿汉峇峇则坚持这个计划照跑。他透露，政府已经为这些大专生建立旅游泡泡，以确保行程安全并减少感染风险。“回家的行程已经完全安排好了，也符合防疫标准作业程序。”