美联储警告部分资产估值偏高威胁金融稳定

（早报讯）美国联邦储备委员会周四（6日）发布半年度《金融稳定报告》，警告股票等资产估值偏高且持续上升，对金融稳定构成风险。

报告说，自去年11月发布上一期《金融稳定报告》以来，风险资产价格进一步上涨，一些资产的估值仍处于高位。如果风险偏好下降、遏制疫情的进展令人失望或者经济复苏停滞，资产价格很容易大幅下跌。

报告指出，尽管冠病疫苗接种取得显著进展，与冠病疫情走势相关的风险及疫情对美国和外国经济的影响仍相对较大。全球疫情形势恶化可能给新兴市场和一些欧洲国家的金融体系带来压力。此外，如果全球利率水平突然上升，一些新兴经济体可能面临额外的财政压力。

新华社报道，美联储理事莱尔·布雷纳德当天就此报告发表声明说，风险偏好上升带来更多脆弱性，资产估值偏高与企业负债水平高企叠加，可能放大资产价格重新定价的影响。为此，需要利用强有力的微观审慎保障措施和宏观审慎工具应对金融风险。

布雷纳德强调，美国对冲基金阿奇戈斯资本管理公司亏损事件说明，非银行类金融机构和其他高杠杆投资者可能会给金融体系造成很大损失，凸显加强对冲基金风险敞口等信息披露的重要性。

3月下旬，阿奇戈斯资本管理公司因未能及时补足交易保证金而遭到强制平仓，导致多家公司股票价格大幅下跌，一些向阿奇戈斯资本管理公司提供融资的国际金融巨头遭受冲击。