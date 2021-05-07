美智库：朝中铁路贸易或即将重启

（早报讯）美国智库分析，朝中贸易关口新义州和丹东的铁路车辆大幅增加，朝中铁路贸易或即将重启。

韩联社报道，美国国际战略研究中心（CSIS）开设的朝鲜专题网站“Beyond Parallel”对2019年9月至今年4月拍摄的卫星图片进行分析后，做出以上分析。

“Beyond Parallel”指出，冠病大流行暴发后，往返两地的货车数量锐减，但火车站的铁路车辆反而增加。从2019年9月和2020年4月的卫星图片来看，新义州和丹东之间的汽车通行量在冠病大流行暴发、边境封锁后减少了88%，截至今年4月底仍持续减少。

另有外媒报道，2020年1月21日疫情早期，朝鲜封锁了朝中边境，之后两国贸易减少约80%。相反，两地火车站的铁路运输却有所增加。2019年9月在两地火车站观测到的铁路车辆为110列，2020年4月增至152列，2021年4月17日增至285列。

该网站介绍，有外媒报道，2020年10月中旬新义州火车站露天堆积场东侧线路一处被设置临时盖子，今年3月31日至4月1日之间其中一个被拆除。盖子或用于保护对华出口货物，拆除盖子或暗示朝中铁路贸易不久后将重启。

总而言之，从卫星图片可以推测，在新义州铁路设施堆积的对华出口货物越来越多，朝中铁路贸易可能在受限制的范围内重启。