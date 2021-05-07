默克尔反对豁免冠病疫苗知识产权

（早报讯）美国拜登政府宣布放弃冠病疫苗知识产权专利，以协助全球抗击冠病大流行后，德国总理默克尔直接表明反对美国的做法。

法新社报道，德国政府发言人周四（6日）发表声明说，美国取消对冠病疫苗知识产权的保护，对整体冠病疫苗的生产将产生深远的影响。

声明说：“知识产权旨在保护创新的泉源，保护知识产权是为了人类的未来，因此绝对不能放弃对知识产权的保护。”

鉴于德国在欧盟的地位举足轻重，德国表态反对，其他欧盟国家恐怕很难跟着美国走。

与德国BioNTech公司合作研发辉瑞-BioNTech冠病疫苗的辉瑞公司总裁艾伯乐也表示，“完全不赞同”豁免冠病疫苗知识产权的政策。艾伯乐指出，冠病疫苗知识产权不是构成产量供应不足的主要障碍，并指建造更多疫苗厂房只会事倍功半。

美国贸易代表戴琪5月5日表示支持全球豁免冠病疫苗的专利保护，并将与世界贸易组织（WHO）谈判相关豁免条款。

戴琪说："美国政府的目标是尽可能更快地让更多人获得安全且有效的冠病疫苗"。她说，虽然美国政府坚决相信知识产权保护的重要性，但"非常时期需要非常措施"。为加强抗击冠病大流行的力度，美国将积极参与世贸组织有关豁免专利的讨论，从而"致力于终结这场大流行病"。