盖茨夫妇各自组建律师天团处理千亿财产

（早报讯）微软联合创始人、顶级富豪比尔·盖茨和梅琳达日前宣布结束婚姻关系之后，如何处理上千亿美元的共同财产一时之间成为焦点；据美国CNBC网站6日报道，为了这场涉及利益面广泛的“世纪分手”能顺利进行，双方已经雇用了顶级的律师团队。

根据《福布斯》富豪排行，比尔·盖茨目前在全球富豪榜上位列第四，净资产价值至少高达1341亿美元。由于盖茨和妻子梅琳达幷未签订任何婚前协议，双方已经雇用律师团队处理离婚案。

据CNBC透露，盖茨夫妇双方的律师团队中各包括一名受理过世界首富贝索斯离婚案的知名律师：梅琳达一方雇用了安德森，而盖茨则雇用了泰德·比尔贝，两名律师均擅长为富豪群体解决离婚争端，且二人在贝索斯那场“全球最昂贵离婚事件”中就是竞争对手。有意思的是，安德森当时效力于男方贝索斯，而比尔贝则服务于女方麦肯齐；此次在盖茨夫妇的离婚事件中，二人的角色刚好对调。

梅琳达聘请的另一位律师名叫科恩，他所在的律所是美国离婚案专业领域的翘楚，受理过一系列名人的离婚案件。

美国在线旗下的一个娱乐新闻网站“TMZ”6日公布更多盖茨夫妇离婚细节。报道援引消息人士的话称，梅琳达以13.2万美元的价格在格林纳达租了一个岛，计划让他们的s三个孩子和其他重要的人都来岛上，除了盖茨。报道说，家人们早就知道两人要离婚的消息，而几乎所有的家庭成员都站在梅琳达一边，他们对盖茨非常生气，这也是为什么他没有被邀请上岛的原因。