日本逾21万人签名要求停办东京奥运

（早报讯）鉴于病冠疫情持续扩散，日本律师联合会前会长宇都宫健儿周三（5日）发起网络征集签名活动，呼吁停办东京奥运，截至周五（7日）中午已有超过21万人签名。

《体育报知》《daily》等日媒消息，该活动于5日中午在签名网站“change.org”举办。致信对象上写着国际奥委会主席巴赫、日本首相菅义伟、东京都知事小池百合子的名字。宇都宫在网站上写道：“我们为要求停办东京奥运会、残奥会而发起签名活动。鉴于冠病疫情持续扩散，不应该把民众的生命和生活置于危险之中，而强行举办奥运。我们要求国际奥委会、国际残奥委会、日本、东京都、东京奥组委尽早作出停办奥运的决定。”

目前超过21万人签名表示赞成。一些支持者纷纷留言称“等后悔就晚了”“请把办奥运的钱用于医疗或福利”，希望国际奥委会及日本政府听取意见，停办东京奥运。有支持者留言称：“现在大多数日本民众都没接种疫苗，在这种状况下办奥运，我作为东京民众感到危险”“如果让医务工作者去承担奥运工作，医疗体系无法承受。”

如今，日本将再度延长本定于11日到期的紧急事态宣言，而距离东京奥运还有不到三个月时间，日本国内反对东京奥运举办的呼声不断加大，国际上也有不少声音对东京奥运持悲观态度。美国权威报纸《华盛顿邮报》网络版5日在专栏中敦促日本政府停办东京奥运会。

受冠病疫情影响，原定于2020年7月举办的东京奥运会与残奥会，分别延后到2021年7月23日及8月24日开幕。