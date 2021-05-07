尼泊尔单日新增确诊病例再创新高

（早报讯）尼泊尔冠病疫情近期迅速恶化，尼泊尔卫生和人口部周四（6日）数据显示，全国单日新增确诊病例数再创新高，达8970起，累计确诊病例达36万8580起；累计死亡3529起。

尼泊尔人口约3100万，以每十万人单日新增病例数计，尼泊尔数值逼近30起，与邻国印度水平相近。依据红十字会与红新月会国际联合会数据，上周末，尼泊尔阳性样本检出率达到44%。尼泊尔红十字会官员警告，如果不能遏制疫情势头，印度发生的一切将在尼泊尔重演。尼泊尔全国77个县中，迄今有55个县采取防疫管制措施。

与印度间频繁的人员往来是尼泊尔近期疫情恶化的原因之一。两国有着绵长的陆地边界，人员往来密切。许多尼泊尔人在印度工作或做生意，或者前往印度参加宗教活动。印度疫情恶化后，不少印度人进入尼泊尔。另外，节日庆祝、政治集会和婚礼等活动有人员大量聚集，以及民众执行保持社交距离等防疫措施懈怠，都被认为加剧尼泊尔疫情恶化。

据报道，在疫苗供应上，中国及时向尼泊尔伸出了援手。3月29日，中国政府援助尼泊尔政府的80万剂中国国药集团冠病疫苗运抵尼泊尔首都加德满都。4月7日，尼泊尔政府正式启动了中国疫苗接种工作。尼卫生局局长辛格表示，在尼泊尔出现第二波疫情反弹的关键时刻，中国疫苗的到来无疑是雪中送炭。