伊朗核问题第四轮谈判举行 2015年核协议或6月恢复

（早报讯）伊朗核问题的第四轮谈判于周五在维也纳开幕，伊朗和美国都暗示，各方有望就恢复落实2015年的核协议达成一致。美国说伊核协议可能在下个月的伊朗选举前得以恢复。

法新社报道，伊朗与欧洲联盟、德国、法国、英国、美国、中国和俄罗斯的代表周五（7日）在奥地利首都举行了约一个小时的会谈。俄罗斯驻联合国维也纳办事处大使米哈伊尔·乌里亚诺夫（Mikhail Ulyanov）在会议后通过推特说道：“与会者同意有必要加强这一进程……代表团看来已准备好留在维也纳实现目标。”

一名外交界消息人士在会前告诉记者，尽管谈判成果“没有任何保证”，但谈判“处于正轨”。消息人士还说，希望最新一轮的谈判能够成为“最后一轮”谈判。

美国国务院一名高级官员在会前说，未来几周，也即伊朗6月举行选举前，各国有望就拯救伊核协议达成一致。官员说，美方正积极、间接地与德黑兰政府讨论“立即”释放伊朗所拘留的美国公民事宜，但他没说这是否为美方重返核协议的条件。

彭博社报道，美国国务院一名高级官员周四说，最近三轮谈判明确了伊朗和美国应该做出的选择。如果伊朗同意控制“飞速发展”的原子能活动，那么核协议有望在未来几周内恢复。

根据2015年7月伊朗与各方达成的“联合全面行动方案”（JCPOA，即伊朗核协议），伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。俄卫星通讯社引述美国有线电视新闻网的报道说，美国正在斟酌解冻10亿美元（13.33亿新元）伊朗资金的可能，让伊朗将这些资金用于人道主义计划。