柬埔寨金边工地工厂暴发群体性感染

（早报讯）柬埔寨7日新增558起冠病确诊病例，其中，此轮疫情“重灾区”金边市新增445起确诊病例，在该市位于疫情风险相对较低的一处建筑工地暴发群体性感染，至少68名建筑工人确诊，引发当地政府高度关注。

根据金边市政府7日公布的消息，被列为“黄区”（金边市政府按照疫情风险高低，依次将疫区分为“红区”“橙区”“黄区”）的水净华区一处建筑工地暴发群体性感染。这引起官方高度重视，加之此前各类厂区出现群体感染的情况，柬埔寨相关部门制定应急措施以阻止疫情蔓延。

柬埔寨劳工部和卫生部当天发布最新规定称，如果发现工厂和工地员工确诊冠病，相关联工厂和企业须暂时关闭，以便安排卫生人员向其他员工采样检测，并成立一个四人技术工作组（成员来自劳工部、卫生部、地方政府和雇主），以对工厂和企业状况进行评估。

此前，金边多个制衣厂出现聚集性感染。官方此次规定，制衣厂在恢复运行后，必须采取“轮班制”，为期一个月。工人将被分成两批，各工作两个星期。首班工人将优先挑选已接种冠病疫苗工人。

虽然疫情形势依然严峻，但出于经济发展考虑，金边市政府表示将对部分行业和制造业，如金融机构、科技公司、购物商场、电子零件生产和装配、汽车零件装配，以及位于经济特区和工业区内工厂、高度自动化工厂、使用高科技人员公司等机构，优先考虑允许提前恢复运行。