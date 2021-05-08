法国对七国加强入境管制

（早报讯）法国对七个国家加强入境管制，以遏制冠病病毒的传播。

中新社报道，法国周五（5月7日）的官方消息称，土耳其、孟加拉国、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔被列入加强入境管制的国家名单；5月8日起，来自这些国家的旅行者抵法后须强制隔离10天。

除了上述七国，印度、巴西、阿根廷、智利和南非等国早前已被法国列入加强入境管制的国家名单中。根据目前的入境管制规定，从这些国家入境法国的旅客须提供36小时以内的病毒检测结果，同时还须证明他们入境法国后有接受隔离的场所。

另一方面，法国应对疫情的科学委员会专家7日对外发布报告，呼吁避免第四波疫情，民众要继续保持警惕，政府在实施分阶段“解封”过程中仍要以“审慎和有控制的方式”展开。

专家认为，恢复经济和社会活动是有必要的，具有重要的社会意义和经济意义，但“解封”仍需与疫情数据变化紧密相连。如果法国的冠病发病率能够稳定在每10万居民中低于100名感染者的水平，疫情管理将变得“容易得多”，但目前疫情仍然不稳定。专家警告，过快“解封”可能导致今年夏天发生第四波疫情。

法国官方疫情数据显示，法国7日单日新增确诊病例1万9124起，累计确诊病例574万7214起。法国累计死亡病例现为10万6101起，新增死亡病例251起。