欧盟对美支持豁免冠病疫苗专利持怀疑态度

（早报讯）美国贸易代表戴琪日前宣布，美国支持暂时豁免与冠病疫苗相关的知识产权保护，以扩大全球范围内疫苗接种。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，对美国政府针对疫苗知识产权的这一态度转变持怀疑态度。

新华社报道，冯德莱恩周五（7日）在葡萄牙举行的一个欧盟峰会的记者会上说：“我们应对（疫苗知识产权的）这一讨论持开放态度”，但“豁免（冠病疫苗）知识产权不会解决问题，从短期和中期来看，也不能帮助增加哪怕一剂冠病疫苗产能”。

冯德莱恩的这一表态得到了法国总统马克龙的呼应。马克龙对媒体说，对暂时豁免疫苗知识产权的效果持怀疑态度。他指出，目前冠病疫苗方面更大的问题在于美国和英国对疫苗及原材料的出口限制，在美国本土生产的冠病疫苗百分之百都供应美国市场。

此前一天，德国政府一位发言人也对豁免冠病疫苗知识产权表态称，知识产权保护是创新的源泉，未来必须保持对知识产权的保护。

还有一些欧盟官员在布鲁塞尔表示，美国突然转变态度支持豁免冠病疫苗知识产权，但除了一个看起来慷慨大方的提议，实际上并未提出在具体执行层面的细节。欧盟官员直言，单纯豁免疫苗知识产权实际上对于提高疫苗产能“于事无补”，相比疫苗知识产权保护来说，目前一些国家囤积疫苗的行为才是提高全球冠病疫苗产能的更大障碍。