欧盟领导人就暂缓冠病疫苗知识产权豁免达成一致

（早报讯）为期两天的欧盟社会峰会周六（8日）在葡萄牙北部城市波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓冠病疫苗知识产权豁免达成一致。

中通社报道，欧洲理事会、欧洲议会、欧盟委员会的主要负责人和24个成员国领导人现场出席峰会，德国总理默克尔等3国领导人在线与会。

欧盟委员会主席冯德莱恩在记者会上表示，欧盟各国领导人认为，冠病疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟各国面临许多更为紧迫的问题。

欧洲需要加快疫苗生产，提高疫苗产量，保证疫苗分发公平合理。疫苗知识产权豁免问题虽然重要，但不是中短期要讨论的问题，须从长计议。

她说，目前欧盟约1.6亿人接种了第一剂疫苗，占欧盟总人口的25%。欧盟正在加紧生产疫苗，以确保实现今年7月份疫苗接种人数达到欧盟成年人口70%这一目标。

默克尔当天再度表明了反对取消冠病疫苗专利保护的立场。她表示，不认为取消专利保护能够解决疫苗供应问题，专利保护恰恰保障了企业的创造性和创新能力。她同时强调，取消冠病疫苗专利带来的风险大于机遇。

法国总统马克龙、意大利总理德拉吉、葡萄牙总理科斯塔在峰会期间均表示支持暂缓豁免疫苗知识产权。

美国贸易代表戴琦日前表示，为应对冠病疫情，美国政府支持暂时豁免与冠病疫苗相关的知识产权保护。