约翰逊致信苏格兰当选民族党领导 呼吁“携手合作”

（早报讯）英国首相约翰逊致信苏格兰民族党领导人斯特金，祝贺她选举胜利，并希望与她合作。

法新社报道，约翰逊在给斯特金的信中说：“我满怀激情地认为，我们携手合作最符合英国各地人民，尤其是苏格兰人民的利益。” 他说，英国政府希望本着“合作精神”与作为“英国团队”一部分的斯特金政府合作。

在约翰逊给斯特金写这封信之前，斯特金的苏格兰民族党在周六（8日）的苏格兰议会选举中赢得了第四个任期。

英国舆论普遍认为，这一选举结果意味着苏格兰民族党谋求苏格兰独立的诉求得到民意授权，斯特金很可能乘胜就是否脱离英国寻求第二次公投。这也可能会助长北爱尔兰地区脱离英国的呼声。

斯特金发表胜选讲话指出，苏格兰民族党在此次选举中取得该党有史以来的最高得票数，这显示了苏格兰的民意。她称自己的首要任务是带领苏格兰渡过冠病疫情危机，而危机过后，她仍将寻求举行第二次独立公投。

苏格兰民族党此次得到议会129席中的64席，比上次选举增加一席，但距离议会绝对多数席位65席仍差一席。不过，分析人士指出，同样支持苏格兰独立的绿党此次获得8个席位，理论上已为未来独立公投议案在议会通过扫除了障碍。

英国首相约翰逊当天通过媒体向苏格兰“喊话”，称在整个国家亟须聚焦疫后振兴的当下，苏格兰如果仍一门心思寻求独立，将是“不负责任、不计后果”的行为。

2014年9月，苏格兰曾就是否脱离英国举行公投，虽然当时以55%反对、45%支持的投票结果否决了“脱英”，但独立呼声并未消退。