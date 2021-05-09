世卫首席科学家：疫苗或不能抵御B1617变种病毒

（早报讯）世界卫生组织的首席科学家说，在印度传播的冠病变种病毒B1617更具传染性，并可能躲避疫苗的部分抗体，造成该国的暴发性疫情。

法新社报道，世界卫生组织首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）周六（8日）警告说，“我们今天在印度看到的流行病学特征确实表明，这是一种能够极其迅速传播的变异株。”

尽管印度政府一直在努力控制疫情，但是持续恶化的疫情已经让其医疗保健系统不堪重负，而且许多专家怀疑官方公布的死亡人数和病例数字被严重低估了，并且疫情的最高峰仍未到来。

印度卫生部星期天（5月9日）通报，该国在过去24小时新增4092起冠病死例，使单日新增死例连续两天超过4000起。印度当天新增40万3738起冠病确诊病例，累计总数达223万起；目前累计死亡病例则有24万2362起。

身为印度儿科医生和临床科学家斯瓦米纳坦表示，去年10月在印度首次发现的B1617变异株显然是印度疫情失控的一个影响因素。

但迄今为止，世卫组织尚未将该变异株列入“忧虑变种”(variant of concern)的最终候选名单——这一分类意味着该病毒变异株更具危险性，有更强的传播性、致命性，或者能够获逃脱疫苗的保护。

目前包括美国和英国在内的几个国家卫生当局已经将B1617列为一种令人担忧的变异株。斯瓦米纳坦表示，她预计世界卫生组织很快也会做出调整。

不过斯瓦米纳坦认为，印度出现的病例和死亡人数急剧增加，不能仅仅归咎于病毒变异，而是印度似乎放松了警惕，出现了“巨大的社会大规模集会”。许多印度人认为危机已经结束，放弃了戴口罩和其他保护措施，但病毒仍在悄悄地传播。

虽然印度现在正试图扩大疫苗接种规模以控制疫情，但斯瓦米纳坦还警告说，仅仅注射疫苗是不足以控制局势的。

印度是世界上最大的疫苗生产国，但是在13亿多人口中，目前只有大约2%的人完全接种了疫苗。她表示: “要达到70% 至80% 的覆盖率，需要几个月甚至几年的时间。”

斯瓦米纳坦强调，在可预见的未来，全球需要依靠经考验的公共卫生和社会措施来降低传播。她说：“病毒复制、传播和传播的越多，突变产生和适应的可能性就越大。”“积累了大量突变的变异体最终可能会对我们现有的疫苗产生抗药性。”