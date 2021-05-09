耶路撒冷以巴暴力冲突持续 上百人受伤

（早报讯）以色列警察和巴勒斯坦人连续第二晚在东耶路撒冷爆发冲突，造成逾百人受伤，伤者包括一名1岁幼童。

法新社报道，当地时间周六（8日）晚至周日（9日）凌晨，仍有不少巴勒斯坦抗议民众聚集在耶路撒冷老城的阿克萨回教堂附近，举行抗议活动。

据报道，数万名巴勒斯坦回教徒8日晚上在耶路撒冷老城阿克萨回教堂通宵祷告，老城的大马士革门、圣殿山、约旦河西岸的许多地方，包括纳布卢斯以军检查站等地都发生了冲突。以色列警察发射震爆弹等驱散抗议民众，双方之间再度爆发冲突。

巴勒斯坦红新月会在最新的简报中说，周六夜间冲突中有约121名巴勒斯坦人受伤，许多人被橡皮子弹和手榴弹击中。这使两天内受伤的巴勒斯坦人数增至约340人。以色列警方则称有17名警员在周六晚的冲突中受伤。

耶路撒冷市市长莱昂表示，8日晚上发生的暴力冲突主要是伊斯兰圣战者挑起的，而不是耶路撒冷市民。他说：“以色列警察一直在努力实现礼拜自由，维护秩序和安全。与此同时，我们将不允许暴力骚乱，违反法律和伤害警察的行为。”

以色列看守政府总理内塔尼亚胡也表示，以色列正在采取负责任的行动，以确保耶路撒冷的治安，同时维护圣地的礼拜自由。

罗马天主教教宗方济各星期天也呼吁结束暴力冲突，并邀请各方寻求解决方案，以尊重圣城的多元文化特征。

以色列在1967年中东战争中占领了东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为以色列首都。巴勒斯坦则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

以色列自今年4月以来开始限制巴勒斯坦人进入耶路撒冷部分地区，并试图将一些巴勒斯坦人赶出家园。以巴双方冲突事件持续发生，紧张局势加剧。