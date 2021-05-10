美国政府全力协助遭网攻燃油管道公司恢复输送系统

（早报讯）美国政府正在与遭到网络攻击的科洛尼尔管道运输公司紧密合作，以协助其燃油管道输送系统恢复运作。

路透社报道，美国这家最大燃油运输管道运营商5月7日发现遭到勒索软件（ransomware）攻击后，被迫关闭了向人口稠密的东部各州供应的关键燃料网络。

美国商务部长雷蒙多星期天（9日）表示，华盛顿正在努力避免更严重的燃料供应中断，并帮助科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）尽快重启其从得克萨斯州到新泽西州的8850公里管道网络。

雷蒙多接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“我们正与这家运营商、州政府和地方官员密切合作，以确保他们能尽快恢复正常运营，并且不会出现供应中断的情况。”

彭博社早前引述两名参与科洛尼尔调查工作的消息人士说，此次袭击是黑客组织“黑暗面”（DarkSide）所为。网安研究人员说，该组织主要以俄罗斯为基地，并多向英语国家发动袭击，而不对前苏联国家下手。

科洛尼尔管道运输公司拒绝对“黑暗面”是否涉及此事置评。

科洛尼尔管道运输公司5月7日发表声明说，该公司当天发现遭到勒索软件攻击后，“主动关闭某些系统以控制威胁，这使得所有管道中断运作，部分信息技术（IT）系统也受到影响”。

美国东海岸有近半燃油是通过科洛尼尔公司的管道输送，该公司管道总长8850公里，把墨西哥湾沿岸地区的炼油厂和美国东部与南部地区相连接，每天输送250万桶汽油，柴油，航空燃油和其他提炼油品，堪称美国东部最重要的油气大动脉。