消息：梅琳达盖茨离婚部分原因与爱泼斯坦有关

（早报讯）《华尔街日报》星期天（9日）报道，梅琳达·盖茨早在一年多前就开始同律师讨论离婚事宜，部分原因与比尔·盖茨和涉嫌强迫多名少女卖淫的美国金融大鳄爱泼斯坦往来有关。

该报道引述多份文件和知情人士的话说，梅琳达在2019年10月就与几家公司的律师进行洽谈，称这段婚姻“已经破裂且无法挽回”。

报道说，梅琳达对比尔·盖茨和爱泼斯坦的关联感到不安，并称此事最早可追溯到2013年。

根据2019年10月《纽约时报》的一则报道，比尔·盖茨曾数次与爱泼斯坦会面，并曾在爱泼斯坦位于纽约的豪宅里度过一夜。比尔·盖茨的女发言人当时说，他是为了其慈善事业而与爱泼斯坦会面。

66岁的爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）因涉嫌性侵和拐卖少女于2019年7月被捕，若罪名成立，可面临45年监禁。同年8月10日，他被发现在狱中死亡，初步推断是自缢身亡。

结婚27年的比尔·盖茨和梅琳达·盖茨于5月3日各自通过推特宣布离婚，两人在联合声明中说：“我们不再认为彼此可以继续共同生活和共同提升。”

65岁的比尔盖茨是全球第四富豪。根据彭博亿万富翁指数，他的资产约有1460亿美元（1945亿新元）。他和56岁的梅琳达于2000年设立的比尔及梅琳达·盖茨基金会是全球最大的慈善基金会，两人离婚后将继续是该基金会的联合主席和信托人。