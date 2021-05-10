消息：梅琳达盖茨离婚部分原因与爱泼斯坦有关

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年5月10日 8:34 AM

更新 / 2021年5月10日 8:37 AM

据《华尔街日报》，梅琳达对比尔·盖茨和涉嫌强迫多名少女卖淫的美国金融大鳄爱泼斯坦的关联感到不安，并称此事最早可追溯到2013年。（路透社）
据《华尔街日报》，梅琳达对比尔·盖茨和涉嫌强迫多名少女卖淫的美国金融大鳄爱泼斯坦的关联感到不安，并称此事最早可追溯到2013年。（路透社）

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（早报讯）《华尔街日报》星期天（9日）报道，梅琳达·盖茨早在一年多前就开始同律师讨论离婚事宜，部分原因与比尔·盖茨和涉嫌强迫多名少女卖淫的美国金融大鳄爱泼斯坦往来有关。

该报道引述多份文件和知情人士的话说，梅琳达在2019年10月就与几家公司的律师进行洽谈，称这段婚姻“已经破裂且无法挽回”。

报道说，梅琳达对比尔·盖茨和爱泼斯坦的关联感到不安，并称此事最早可追溯到2013年。

根据2019年10月《纽约时报》的一则报道，比尔·盖茨曾数次与爱泼斯坦会面，并曾在爱泼斯坦位于纽约的豪宅里度过一夜。比尔·盖茨的女发言人当时说，他是为了其慈善事业而与爱泼斯坦会面。

66岁的爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）因涉嫌性侵和拐卖少女于2019年7月被捕，若罪名成立，可面临45年监禁。同年8月10日，他被发现在狱中死亡，初步推断是自缢身亡。

结婚27年的比尔·盖茨和梅琳达·盖茨于5月3日各自通过推特宣布离婚，两人在联合声明中说：“我们不再认为彼此可以继续共同生活和共同提升。”

65岁的比尔盖茨是全球第四富豪。根据彭博亿万富翁指数，他的资产约有1460亿美元（1945亿新元）。他和56岁的梅琳达于2000年设立的比尔及梅琳达·盖茨基金会是全球最大的慈善基金会，两人离婚后将继续是该基金会的联合主席和信托人。

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