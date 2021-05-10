拉丁美洲人飞到美国迈阿密接种冠病疫苗

（早报讯）拉丁美洲人为接种冠病疫苗飞到美国佛罗里达州，星期天（9日）许多拉美公民顶着大太阳在迈阿密海滩排队等候接种。

法新社报道，这些外国旅客通过一个线上系统登记后，无须出示任何居民证件，即可免费接种一剂美国强生公司研发的单剂冠病疫苗，并取得一张疫苗卡。

据悉，他们都是来自厄瓜多尔、萨尔瓦多或委内瑞拉等拉美国家，他们的国家的疫苗接种进度缓慢，而且供应不足。

来自洪都拉斯的博尼利亚是一名会计，5月8日她带着父母一起飞抵迈阿密。

40岁的博尼利亚说：“我的国家的情况已经失控，我们几乎没有希望在短期内接种。”她说：“我们必须自己想办法，出国接种疫苗。”

50岁的迪亚兹则是来自墨西哥，她的结论与博尼利亚相同，她说墨西哥现在才刚刚开始为老年人接种疫苗。

拉美人急于出国接种冠病疫苗也推高了机票价格。从布宜诺斯艾利斯到迈阿密的机票一般约1000美元（约1326新元），5月份已涨了一倍，达到2000美元。

博尼利亚很清楚自己是少数幸运儿，有能力带父母一起来美国接种，“有钱接种和没钱接种的人之间出现了鸿沟，这是很不幸的。”

负责监督迈阿密这个接种设施的民主党籍迈阿密海滩市专员理查森说，冠病疫苗游客的出现令他感觉五味杂陈。他说：“我认为美国政府应该尽其所能为更多人伸出援手。问题在于，现在似乎只有那些有钱购买机票的人能够飞到美国来接种疫苗。”

理查森说：“南美洲那些穷人怎么办？”

他敦促美国政府把冠病疫苗运出国，以确保人人都可以接种疫苗，而不是只为有支付能力的人接种疫苗。