过半民众希望取消奥运 菅义伟：我从没把奥运摆在首位

（早报讯）日本周一（10日）公布的一项民调显示，将近60%的日本人希望取消东京奥运会，而日本首相菅义伟在同日强调，他从来没有“把奥运会放在首位”。

路透社报道，现在距离东京奥运会不到三个月时间，日本的冠病疫情依旧严峻，该国的冠病疫苗接种率在发达国家中又处于低位，引发东京奥运会应否如期举行的讨论。

《读卖新闻》于5月7日至9日进行的民调结果显示，59％的人主张取消奥运会，39％表示应该举行。这项民调没有提供“推迟”奥运会的选项。

根据日本新闻网（TBS News）在周末进行的另一项民调，65％的受访者希望取消奥运会或再次推迟，37％主张取消今年的奥运会，28％要求再次推迟。

一项取消奥运会的联署行动在发起的首五天就吸引超过30万人签名。

菅义伟周一出席一场议会委员会会议时，被问及冠病确诊病例激增，是否应该如期举行奥运会时，他回答说；“我从来没有把奥运会放在第一位。”

菅义伟说：“我的首要任务是保护日本人民的生命和健康。我们首先必须做的是防止冠病传播。”他也重申，国际奥委会掌握东京奥运会的最终决定权，而日本政府所扮演的角色是致力确保奥运会安全举行。

日本政府为把疫情曲线拉平，被迫第三次在东京都、大阪府、京都府和兵库县实施紧急状态，并在5月7日决定，把紧急状态期限延长至5月31日。这项措施原定实施到5月11日。

根据日本新闻网的民调，菅义伟的支持率为40%，接近他在今年早前的最低水平。