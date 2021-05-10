最大输油管运营商遭网攻 美国进入区域紧急状态

（早报讯）美国科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）遭到网络攻击后，美国政府宣布进入区域紧急状态。

据报道，美国这家最大燃油运输管道运营商上周五（5月7日）发现遭勒索软件（ransomware）攻击后，被迫关闭了向人口稠密的东部各州供应的关键燃料网络。美国政府周日（9日）宣布进入区域紧急状态，放宽18个州的石油产品公路运输限制，以避免管道关闭导致燃油短缺。

据悉，Colonial Pipeline每天运送250万桶石油，占美国东海岸各种油类供应量的45％。专家说，由于停运，燃料价格10日可能上涨2-3％，但如果持续更长的时间，其影响将更加严重。

多个消息来源证实，勒索软件攻击是由一个名为DarkSide的网络犯罪团伙所为，该团伙6日渗透进入Colonial Pipeline网络，并劫持近100GB的数据，以此要求赎金，如果不付款，这个团伙威胁将这些数据泄漏到互联网上。目前尚不清楚黑客要求多少钱，以及Colonial Pipeline是否计划支付赎金。

该公司9日晚上表示，尽管其四条干线仍处于停止运营状态，但是一些较小的支线现已投入运营。

美国商务部长雷蒙多表示，恢复管道运营是政府的重中之重，联邦政府正密切与Colonial Pipeline合作，帮助该公司尽快恢复从得州到新泽西州5500多英里的输油管线，避免燃料供应中断。