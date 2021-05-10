一马公司提民事诉讼 向纳吉刘特佐等人追讨230亿美元赔偿

（早报讯）一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）及其前子公司SRC国际有限公司提出民事诉讼，起诉前首相纳吉、通缉犯刘特佐及其家人，以及一马公司前高层，包括德意志银行、瑞士摩根大通（JP Morgan）等外国金融机构，追讨逾230亿美元（约305亿新元）的赔偿。

财政部今日（5月10日）证实一马公司及其前子公司SRC国际公司提出22项民事诉讼，但没有指明被起诉的涉及方。

根据财经日报The Edge报道，一马公司在第一起诉讼中，涉及的个人有纳吉、一马公司前主席仄诺丁、一马公司前执行员沙鲁、米哈莫哈仄等一马公司前高层。

这起诉讼包括欺诈性虚假陈述、欺诈性违反职责、欺诈性违反信托、违反法定和合同义务、串谋、过失、欺诈性挪用和不当得利等。

在第二起诉讼中，一马公司将该公司前首席执行员阿鲁甘达、财政部前秘书长依尔万列为答辩人，向他们索偿65亿9000万美元的赔偿，并向依尔万提出29亿令吉附加赔偿。

此外，一马公司也起诉多个外国机构，包括德意志银行（马来西亚）、私人银行顾资银行（Coutts & Co）、摩根大通（瑞士）及PetroSaudi公司。

一马公司认为，这些机构及公司涉嫌疏忽、违反合同、串谋诈骗、协助诈骗，涉案总金额达49亿2300万美元。

The Edge报道也指出，一马公司也对刘特佐、其父亲刘福平、姐姐刘敏宁（Low May Lin）及生意伙伴陈金隆提出诉讼，追讨14亿200万美元。

此外，一马公司还向其当时的律师事务所Wong&Partners和合伙人Brian Chia Hock Gee提出10亿美元的赔偿，并支付66万4821令吉的法律费用，一马公司认为该律师行涉及欺诈角色。

第6起诉讼是针对纳吉的继子、好莱坞制片人里扎；一马公司认为有必要调查里扎的资金来源，并且向他索偿2亿5000万美元。

至于SRC国际提出的16项民事诉讼中，纳吉的名字也出现在其中2项诉讼。

据报道，这些项诉讼均于上周五在吉隆坡高庭和雪兰莪地庭提出。

The Edge引述消息人士称，一马公司案件尚在高庭审理，但是进展太慢，这系列民事诉讼可反映首相慕尤丁和国盟政府严正看待此案，并向民众发出讯息，即不法之徒不会轻易逃脱罪名。

去年7月28日，高庭法官裁决纳吉在SRC案7项罪名全部成立，即1项滥权罪、3项刑事失信罪和3项洗钱罪，涉案的贿款共约4200万令吉。

因此，高庭判处纳吉监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉，但由于刑期可同时执行，纳吉最多入狱12年。

不过，纳吉去年7月30日提出上诉，因此上诉庭目前正在审理此案。

除了SRC公司案，纳吉还有另外的案件在吉隆坡高庭审理或等待审理，即一马公司案、窜改审计报告案、IPIC案以及SRC追控洗钱案。