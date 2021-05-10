马国确诊病例高居不下 慕尤丁：全国MCO

（早报讯）由于冠状病毒疫情严重，每日确诊病例高居不下，马来西亚首相慕尤丁周一（5月10日）傍晚宣布，全国落实行动管制令（MCO）。

他发文告说，从5月10日至6月6日，禁止所有人跨州跨县、禁止一切社交、运动及教育活动。

至于其他与行管令相关的禁令，则从5月12日至6月7日生效。

慕尤丁说，雇主必须让所有雇员居家工作，行政人员只限30%返回上班。

他重申，政府也禁止人民在开斋节互访，也不可到坟墓去，但允许不超过50人，到原本可以容纳超过1000人的清真寺做开斋节祈祷；若清真寺只能容纳少于1000人，则只允许20人前往做开斋节祈祷。

他强调，在全国落实行管令期间，所有经济活动是被允许的，国家安理事会将会宣布更多相关SOP。

“政府将会继续採用HIDE系统来鉴定高风险区，我希望人民能自律做好一切防疫SOP，最好就是待在家里，共同为压平感染曲线而努力。

“我们曾经成功的压平第一波及第二波疫情，我要提醒你，第三波疫情更凶险，我们还没打这场抗疫战。”

慕尤丁在这之前，曾以不再对经济造成巨大冲击为由，指政府不会再落实全国行管令。

他在文告中指出，此次行管令禁止的一切社交活动，包括各种名目的宴会、婚宴、订婚宴、生日宴、政府与私人界各种正式活动、各种形式的课程、会议与实体会面。

至于官方结婚注册仪式则是受允许的，唯穆斯林新人须遵守州宗教局订制的SOP、非穆斯林则遵守由国家登记局制定的SOP。