世卫将印度变种冠病病毒列为全球关切变种

（早报讯）世界卫生组织（WHO）将最早在印度出现的变种冠病病毒B1617列为“全球关切变种”，一些初步研究显示这个变种毒株可以更迅速传播。

路透社和法新社综合报道，B1617变种冠病病毒是第四种被世卫组织指定为全球关切变种（a variant of global concern），需要加强追踪和分析。其余三种为最早在英国、南非和巴西发现的变种冠病病毒。

世卫组织冠病技术负责人克尔科霍夫在周一（10日）的新闻发布会上说：“我们把这个变种归类为全球范围内须关切变种。我们目前掌握的一些信息表明其传播能力增强。”

不过世卫组织强调，现在就认定B1617变种病毒能突破现有冠病疫苗的防护仍为时过早。世卫组织说，根据目前的数据，现有冠病疫苗在预防感染这种变种病毒和因为这种变种病毒死亡方面仍然有效。

克尔科霍夫说，有关这个变种病毒及其三个亚谱系（sub-lineages）的更多信息将在周二公布。

她说：“虽然一些初步研究表明其传播性有所提高，但是我们还需要更多有关这个变种病毒的信息，包括其谱系及所有亚谱系的信息。”

世卫组织指B1617变种的主要谱系是在去年12月在印度首次发现的。不过，它的一个更早版本去年10月已经出现。

印度5月10日的新增冠病确诊病例和死亡病例接近其单日历史新高，要求印度总理莫迪封锁这个全球人口第二大国的呼声也越来越大。