美国12至15岁儿童周四起可接种辉瑞-BioNTech疫苗

（早报讯）美国监管机构将辉瑞-BioNTech冠病疫苗的紧急使用授权扩大至12岁至15岁儿童。

路透社报道，美国此前给予辉瑞-BioNTech疫苗的紧急使用授权仅限于16岁或以上者。辉瑞公司上周已启动程序，向美国申请为16岁或以上者接种这款疫苗的完全授权许可。

美国食品与药物管理局（FDA）周一（10日）宣布，数百万名12岁至15岁的儿童最快可从周四起接种辉瑞-BioNTech冠病疫苗。

美国总统拜登已下令各州立刻启动程序，让儿童开始接种冠病疫苗。

大多数儿童冠病患者只会出现轻微症状或根本没有症状，但是儿童同样面对重症风险，并可以把病毒传播给其他人。与这个年龄段儿童有关的一些体育活动等就暴发了聚集性感染个案。

辉瑞公司首席疫苗科学家格鲁伯说，扩大辉瑞-BioNTech疫苗的紧急使用授权将有助美国进一步迈向免疫目标，并为同样面对重症威胁的儿童提供保护。

辉瑞-BioNTech疫苗是第一种获美国批准使用于该年龄段的冠病疫苗，这对确保儿童安全重返学校迈出了重要一步。

为12至18岁的儿童青少年提供广泛接种也有助于美国学校放宽戴口罩和保持社交距离的措施。

辉瑞公司预计将在9月公布2岁至11岁儿童的疫苗安全性和疫苗效能数据，同时将向美国申请为此年龄段儿童接种的紧急使用授权。