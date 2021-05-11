谭德塞：全球合作是结束冠病大流行的唯一选择

（早报讯）世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞说，结束冠病大流行的唯一选择是全球合作，而非竞争与对抗。

新华社报道，谭德塞周一（10日）在记者会上说，包括美洲和欧洲这两个受冠病疫情影响最严重的地区在内，全球大多数地区新增确诊病例数都有所下降，但全球总的新增病例数仍徘徊在“令人无法接受的”高位。全球上周报告的新增确诊病例超过540万起，新增死亡病例近9万起。

谭德塞表示，在拥有足够冠病疫苗的国家，疫苗正在帮助减少重症和死亡病例；而且初期研究结果表明，疫苗也可能有助于减少病毒传播。但是，各国在获得疫苗方面的巨大差距，仍是结束这场大流行的最大风险之一。

世卫组织数据显示，占世界人口53%的高收入和中高收入国家获得了全球83%的疫苗，而占世界人口47%的低收入和中低收入国家仅获得17%的疫苗。

谭德塞表示，为结束冠病大流行，唯一的选择就是合作，而不是竞争。“如果你们争夺资源，或者争夺地缘政治优势，那就会让病毒占上风。”他呼吁世界各国将冠状病毒视作“共同的敌人”。

为确保全球公平获得疫苗，世卫组织发起并推动实施“冠病疫苗全球获取机制”（COVAX）。然而，该计划一直面临着疫苗短缺问题。

世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事西芒在记者会上表示，许多疫苗生产商“正朝着利润驱动方向发展，对公平获取（疫苗）视而不见”，这会进一步拉大各国在获取疫苗上的差距。

世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德在记者会上介绍了中国正在考虑向COVAX计划提供实质性的支持。他说，中国在向中国人民供应疫苗的同时，也在努力为COVAX计划提供疫苗。