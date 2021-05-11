俄喀山学校发生枪击案 致八死16伤 两嫌犯一落网一死

（早报讯）俄罗斯西南部喀山一所高中周二（5月11日）发生枪击案致至少八人死亡，16人送院治疗。一名17岁嫌犯已落网，另一名嫌犯身亡。

综合媒体报道，俄紧急情况部门说，在俄联邦国鞑靼斯坦（Tatarstan）首都喀山（Kazan）高中制造枪击事件的17岁少年被抓。当地媒体报道，当局通报有两人在喀山第175号高中开火。俄媒体塔斯社（TASS）援引消息人士说，第二名嫌犯已身亡。死者为七名学生和一名老师；伤者为12名儿童和四名成年人。

俄紧急情况部代表向卫星通讯社表示：“在学校枪击事件丧生的孩子中，有两名孩子从三楼跳下摔死。”

俄罗斯新闻社（RIA）之前报道，喀山市的学校听到爆炸声；紧急情况部门此前表示，喀山校园枪击事件导致六名学生和一名老师死亡。

TASS引述一名老师的话说：“我当时在上课，我先听到爆炸声，然后听到枪声。”

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）此前援引消息人士的话说，学校有两名袭击者，另外一人可能仍然在校内。报道说，有八名学生和一名老师被杀，警方封锁学校的第四楼，并试图拘留第二名袭击者。

路透社报道，社交媒体的视频画面显示，紧急情况部门的车辆停在学校外，一些人跑向学校；另一些视频显示破碎的窗户外面有碎片。

当局表示，鞑靼斯坦共和国领导人已到了喀山校园枪击案现场。