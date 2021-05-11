俄喀山学校枪击事件致至少八死16伤 城市进入反恐状态

（早报讯）俄罗斯喀山发生枪击事件后，总统普京下令制定有关民间武器流通的新规定。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫说：“问题在于，有时候，在一些国家被用作突击步枪的枪械会被注册为猎枪，等等。俄罗斯国民近卫军也会紧急研究这一问题。”

普京还向遇难者和受伤者家属表示慰问，并责令向其提供一切必要帮助。目前，喀山市（Kazan）已进入反恐行动状态，市内所有教育机构都加强了安全措施。

俄西南部喀山一所中学周二（5月11日）发生枪击案致至少八人死亡，16人送院治疗。

喀山（Kazan）是俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国（Tatarstan）的首府。

俄罗斯鞑靼斯坦共和国新闻处当天发布消息称，袭击者19岁，已经被拘留，没有其他同伙。其所持武器已注册。有教育界消息人士表示，枪手四年前从该校毕业。此前有媒体报道称，袭击者是两人，一名枪手被拘留，另一名枪手被击毙。此外，有目击者称，在枪手开枪前听到了爆炸声。

俄紧急情况部门此前说，喀山中学制造枪击事件的17岁少年被抓。当地媒体报道，当局通报有两人在喀山第175号中学开火。死者为七名学生和一名老师；伤者为12名儿童和四名成年人。

鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫已抵达现场。目前，学校人员已疏散完毕，伤者被送往附近医院救治，学生们正在接受心理救助。枪手作案动机仍在调查中。

鞑靼斯坦共和国宣布5月12日为共和国哀悼日。