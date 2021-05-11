马国不恢复严格MCO 1.0 防长：否则人民受苦

（早报讯）马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里说，本次在全国实行的行动管制令（MCO 3.0）仍允许经济活动照跑，而不实行如去年严格的MCO 1.0是为了不让人民受苦。

他今日（5月11日）与卫生总监诺希山召开联合新闻发布会时说，在政府宣布于雪兰莪实行有数项放宽的MCO，如过去MCO 2.0时，人民都在责骂；到了昨天宣布全国实行MCO，人民也批评为何不实行如MCO 1.0般严格的管制令。“因此，肯定无法让所有人都满意。不实行MCO 1.0的原因，是不要让人民受苦。”

他说，政府从MCO 1.0吸取经验，当时限制人民出门及经济活动，导致人民生活艰难、小商家难以做生意，许多人失业。

他说，因此，政府在MCO 2.0和3.0开放经济活动，只是限制社交活动和体育活动。“如果我们禁止人民出门，试想一些住在组屋区的只有两间房，600平方尺，许多人在家里数个月是多么辛苦的生活。”

他说，政府预计可以压平曲线，不过没有像MCO 1.0那么快，而且并不是2.0不成功，只是不够全面，因此这次的MCO允许开放经济领域，但是禁止社交和体育活动。

诺希山则指出，如果没有MCO 2.0，马国的确诊病例可能增至5000起、1万起，甚至2万起，这些情况没有出现，是因为MCO 2.0作出了预防的效果。

他说，MCO 2.0允许经济领域开放，但是禁止社交、教育和体育活动，成功压平了病例的曲线，到了3月开放社交、教育和体育活动后，病例再次提升。“或许是开放得过早了，但是MCO 2.0的确预防更加严重的情况出现。”